AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin damadı Mehmet Özcan hayatını kaybetti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin damadı Mehmet Özcan, hayatını kaybetti. "Biricik evladım, damadım Mehmet Özcan vefat etmiştir. " sözleriyle vefat haberini duyuran Kirişçi'ye siyaset dünyasından pek çok isim taziye mesajı paylaştı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin damadı Mehmet Özcan hayatını kaybetti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin, damadı Mehmet Özcan vefat etti.

Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Kirişci, merhum Özcan’ın cenazesinin ikindi namazına müteakip Balgat Merkez Camiinde kılınıp, Karşıyaka Mezarlığında defnedileceğini belirtti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin damadı Mehmet Özcan hayatını kaybetti - 1

Kirişci resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada"Biricik evladım, damadım Mehmet Özcan vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Balgat Merkez Camiinde kılınacak olup, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında defnedilecektir. Mehmet’ime Allah’tan rahmet diliyorum. Kabri nur, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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