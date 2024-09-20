AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin damadı Mehmet Özcan hayatını kaybetti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin, damadı Mehmet Özcan vefat etti.

Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran eski Kirişci, merhum Özcan’ın cenazesinin ikindi namazına müteakip Balgat Merkez Camiinde kılınıp, Karşıyaka Mezarlığında defnedileceğini belirtti.

