AK Parti kampa giriyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye

AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 11-13 Temmuz tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam'da "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" temasıyla yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Temmuz Cumartesi günü açılış konuşması yapacak.



Terör örgütünün silah bırakmayya başlamasıla yeni aşamaya geçecek süreç hakkındaki açıklamaları dikkatle takip edilecek.



GÜVENLİK, KALKINMA, EKONOMİ, TOPLUM...



AK Parti'nin Kızılcahamam kampına bakanlar ve milletvekillerinin tam kadro katılması bekleniyor.

"Ortak Akıl" oturumlarında güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum başlıkları ele alınacak.



Dışişleri Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile diğer bakanlar güncel konular hakkında milletvekillerine bilgi verecek.



Ayrıca milletvekilleri sahadan yansıyan sorunları bakanlarla paylaşacak.



PARTİ VE MECLİS FAALİYETLERİ



Kampın son gününde ise Meclis ve parti çalışmaları değerlendirilecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Terörsüz Türkiye süreci konusunda bilgilendirme yapacak.



AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullar Güler ise Meclis çalışmaları hakkında sunum yapacak.



Kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşması ile sona erecek.

