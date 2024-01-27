AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kimdir?

AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Mehmet Sadık Tunç, İzmir'in Karabağlar ilçesinden aday gösterildi. Peki, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kimdir?

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kimdir?

Mehmet Sadık Tunç, 1970 yılında Mardin-Midyat'ta doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Van-Edremit, Adana-Aladağ, Hatay-Kırıkhan Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. Düzce-Çilimli, Gaziantep-Nurdağı, Urfa-Hilvan Kaymakamlığı görevlerinden sonra Bayburt, Giresun ve Osmaniye Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Mehmet Sadık Tunç evli ve üç çocuk sahibi olup, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

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