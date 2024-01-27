AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kimdir?

Mehmet Sadık Tunç, 1970 yılında Mardin-Midyat'ta doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Van-Edremit, Adana-Aladağ, Hatay-Kırıkhan Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. Düzce-Çilimli, Gaziantep-Nurdağı, Urfa-Hilvan Kaymakamlığı görevlerinden sonra Bayburt, Giresun ve Osmaniye Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü.



Mehmet Sadık Tunç evli ve üç çocuk sahibi olup, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.