AK Parti Kızılcahamam kampı başlıyor: Ana gündem Terörsüz Türkiye
Terör örgütü PKK silah bırakmaya başladı. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın AK Parti kampının açılışında yapacağı konuşmada.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama geride kalırken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda yapacağı konuşmada.
Kamp 11-13 Temmuz tarihleri arasında milletvekilleri, bakanlar ve genel başkan yardımcılarının katılımıyla gerçekleşecek.
Kampın bu yılki sloganının "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" olarak belirlendiği açıklandı.
Kampın açılış ve kapanış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DİYECEK?
AK Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV yayınında Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi günü AK Parti istişare kampının açılışında tarihi bir konuşma yapacağını söylemişti.
AK Parti kampında ana gündem Terörsüz Türkiye süreci. Bununla birlikte ilgili bakanların sunumları ve soru cevaplarla ekonomi, dış politika, güvenlik gibi başlıklar da masada olacak.
Etkinlik öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan kameraların karşısına geçti.
Acar "Terörsüz Türkiye sürecinde hangi aşamaya gelindiğine dair bilgilendirmelerimizi parti sözcümüz aracılığıyla zaten birkaç gündür yaptık. Yarın itibarıyla Cumhurbaşkanımız, bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve perspektifi olacaktır." dedi.
İnan ise, belirleyecekleri yeni dönem yol haritasını hem Türkiye hem de dünyayla paylaşacakları bir kamp olacağını ifade etti.
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