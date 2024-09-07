AK Parti kongre öncesi sahaya indi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye Buluşmaları adı altında toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelecekleri saha çalışmasına başladıklarını bildirdi. Toplantılar bu ay sonunda tamamlanacak. Çalışma kongre sürecinin de zeminini oluşturacak.

AK Parti kongre öncesi sahaya indi

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Kongre sürecini resmen başlaran AK Parti, Buluşmaları adı altında sahaya indi.

Parti kadroları, bakanlar ve milletvekilleri, 8. Büyük Olağan Kongre’ye zemin oluşturacak buluşmalar kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye başladı.

Açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yaptı.

Kandemir, “Önce şehrin genel durumunu istişare ettikten ve bir basın toplantısı yaptıktan sonra şehre dağılacaklar. Emeklilerle, gençlerle, kadınlarla, çiftçilerle, sivil toplumla, toplumun bütün kesimlerine temas ederek, eylül ayında çok yoğun bir saha çalışması yapacağız. İllere sadece o illerin vekilleriyle değil, daha önce görev yapmış arkadaşlarla, aktif milletvekilleriyle, MKYK üyeleriyle, bakanlarla, MYK üyeleriyle, yani topyekun kadrolarımızla gideceğiz.” dedi.

Türkiye Buluşmaları adı verilen toplantılar, bu ay sonunda tamamlanacak.

AK Parti’nin kongre takvimine göre, belde ve ilçe kongreleri Ekim’de başlayacak, Ocak 2025’te tamamlanacak.

Aralık ayında başlayacak il kongreleri ise önümüzdeki yıl Mart ayına kadar sürecek.

Büyük kongrenin ise,, önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılması plalanıyor.

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