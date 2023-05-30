AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

AK Parti'nin 28'inci Dönem Meclis Grup Yönetimi belli oldu.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AK Parti Meclis Grup Yönetimi'nde yer alacak isimler belirlendi.



Edinilen bilgilere göre; AK Parti TBMM Grup Başkanı olarak Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in ismi belirlendi.



27'nci Dönem'de de Grup Başkanvekilliği görevi yapan Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Özlem Zengin yine grup yönetiminde yer aldı.



Diğer Grup Başkanvekilleri ise eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu oldu.



MYK'da belirlenen isimler için ilerleyen günlerde AK Parti Meclis Grubu'nda oylama yapılacak.