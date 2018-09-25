Son dakika haberi!

Ankara'da bugün önemli bir görüşme var. AK Parti ile MHP arasında, yerel seçim ittifakı için ilk görüşme bu akşam yapılacak.



Görüşmeyi AK Parti Yerel Yönetimlerdem Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz gerçekleştirecek.

İki ismin ittifak sürecinin yol haritasına ilişkin ilk değerlendirmeyi yapacakları toplantıda çalışma usullerinin belirlenmesi bekleniyor. Toplantıda ittifakın amacı ve beklentiler de ele alınacak. Süreçte nihai kararı ise liderler verecek.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...