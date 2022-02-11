AK Parti, MHP ve BBP'den Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu

AK Parti, MHP ve BBP; ''Türk Mukavemet Teşkilatı'' ile ilgili ifadeleri nedeniyle Gazeteci Ayşenur Arslan'a dava açılmasını istedi.

Üç partinin avukatları suç duyurusu dilekçelerini ayrı ayrı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.



Aslan hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama'' suçundan soruşturma açılması istendi.



Gazeteci Ayşenur Arslan’ın "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı"na yönelik "suikastçı ve illegal yapı" sözleri tartışma yaratmış, o sözlere hem Ankara'dan hem de KKTC'den sert tepkiler gelmişti.