CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifak görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasının ardından aday trafiği hızlandı.



CHP kanadında İstanbul adaylığı için Ekrem İmamoğlu ismi neredeyse kesin gibi.



Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir şekilde evinde ziyaret ettiği İmamoğlu'na adaylık teklifini resmen ilettiği belirtiliyor. İmamoğlu'nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Yeni bir yüz, çalışkan, güven veren, iyi eğitim almış bir insan. İstanbul'un sorunlarını bilen, sorunları çözme konusunda iddialı bir arkadaşımız. Daha önce 'aday arkadaşlarımızın arkasında bir başarı hikayesi olmalı' demiştim. Beylikdüzü'nde de o başarı hikayesini görebiliyorsunuz." dedi.



Varılan mutabakat gereği İYİ Parti Ankara, İstanbul ve İzmir'de CHP adaylarını destekleyecek. İki partinin işbirliği yapacağı büyükşehir sayısı ise 21.



CHP'nin Ankara kararını Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu olası adaylar için son bir anket çalışması daha yaptırdıktan sonra karar vereceği belirtiliyor.



CHP ve İYİ Parti arasında görüşmelerse bu kez ilçeler üzerinden yürüyor.



Özellikle büyükşehirlerde milliyetçi tabanın güçlü olduğu ilçelerde İYİ Parti adaylarına öncelik verilebileceği konuşuluyor.



CHP yeni adayların açıklayacağı 24 Aralık'taki Parti Meclisi toplantısını da 18 Aralık tarihine aldı.



AK Parti-MHP ittifak görüşmeleri ise sürüyor.



Görüşmelerde, Aydın ve Muğla'da da AK Parti'nin adayının desteklenmesi kararı çıktığı belirtiliyor.



Bu kararın iki partinin 24 Haziran'daki oy oranına göre alındığı ifade ediliyor.



Bu doğrultuda MHP'nin Aydın adayı olarak açıkladığı Ümmet Akın'ı geri çekmesi bekleniyor.



Adana, Mersin ve Manisa'da ise AK Parti'nin MHP adayına destek vereceği söyleniyor.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasına devam eden görüşmelerde CHP-İYİ Parti'nin uzlaştığı iller için yeni bir çalışma başlatıldığı belirtiliyor.



Cumhur ittifakının bu illerde ortak aday çıkarması bekleniyor.

