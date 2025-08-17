AK Parti Milletvekili Kadem Mete kaza geçirdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Seki Yağlı Pehlivan Güreş etkinliğinden döndüğü öğrenilen AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin de içinde bulunduğ otomobil ile 2 otomobil kazaya karıştı.

Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı. Trafik ekipleri maddi hasarlı kaza ile ilgili inceleme başlattı.