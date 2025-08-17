AK Parti Milletvekili Kadem Mete kaza geçirdi

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla'da trafik kazasına kaçırdı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Seki Yağlı Pehlivan Güreş etkinliğinden döndüğü öğrenilen AK Parti Muğla Kadem Mete’nin de içinde bulunduğ otomobil ile 2 otomobil kazaya karıştı.

Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı. Trafik ekipleri maddi hasarlı kaza ile ilgili inceleme başlattı.

