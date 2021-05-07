AK Parti Milletvekili Tolga Ağar'dan Peker'in suçlamalarına yalanlama

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videodaki suçlamalara hem Jandarma Genel Komutanlığından hem de AK Parti Milletvekili Tolga Ağar'dan açıklama geldi.



Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada Peker'in iddia ettiği suçlamayla ilgili başvurunun hiç yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, "S.P isimli şahsın sosyal medya hesaplarında ve bazı internet sitelerinde, "Kırgız ya da Kazak Uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu" iddiası hatırlatıldı.



"Yeldana Kahraman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır" denildi."

"İDDİALARI REDDEDİYORUM"



Yazılı açıklama yapan Tolga Ağar da "hakkımdaki iftiraları şiddetle reddediyorum" dedi.



Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına girişildiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağını belirten Tolga Ağar, "Şaibe yaparak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı, adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır " dedi.



Nisan ayında Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen örgüte yönelik İstanbul merkezli bir operasyon düzenlenmiş, Sedat Peker'in de aralarında olduğu 63 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti . Gözaltına alınan 49 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı .



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