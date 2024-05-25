AK Parti, Milli Eğitim Akademisi ve sahipsiz hayvan düzenlemesi için mesai yapacak

AK Parti grubu, iki kanun teklifi için mesai yapacak. Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasına ve sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemelere yönelik iki ayrı kanun teklifi üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılacak. Kamuoyunda tartışmalara neden olan sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifine, tüm paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ardından son şekli verilecek.

AK Parti, Milli Eğitim Akademisi ve sahipsiz hayvan düzenlemesi için mesai yapacak
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikler öngören teklif ile sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifi üzerinde değerlendirmeler ve görüşmeler yapılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül tarafından öğretmenlerle ilgili yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütülüyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklikler öngören teklifte, Milli Eğitim Akademisi kurulması ve atama öncesinde akademide öğretmenlere eğitim verilmesine ilişkin düzenlemeler yer alacak. Ayrıca öğretmenlere şiddette cezaların artırılması da teklifle gündeme gelecek.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifi çalışmalarını da AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu yürütecek. Yenişehirlioğlu, düzenlemelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirecek.

Tüm paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ve değerlendirmelerin ardından sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler netleştirilerek teklife son şekli verilecek. Teklifte, hayvanların sahiplendirilmesi öncelik olacak.

Her iki kanun teklifinin de ilerleyen günlerde Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

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