AK Parti MKYK listesi'nde yer alan Ahmet Gündoğdu kimdir?

Bugün gerçekleşen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde, partinin yeni MKYK üyeleri açıklandı. AK Parti yönetiminde yer alacak 75 isimden biri de Ahmet Gündoğdu oldu. Peki, Ahmet Gündoğdu kimdir?

AHMET GÜNDOĞDU KİMDİR?



1 Ocak 1961'de Gümüşhane Torul ilçesi Söğüteli köyünde doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Emine'dir.



Öğretmen; İlk öğrenimini köyünde; Erdemli İmam Hatip Lisesinde başladığı orta öğrenimini de Giresun İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.



Bakırköy Ticaret Lisesinde öğretmenlik yaptı. Askerliğini Kars-Selim Lisesinde Yedek Subay Öğretmen olarak tamamladı. Milli Gençlik Vakfı ve Öğretmenler Vakfı Yöneticiliği, Eğitim-Bir-Sen Bakırköy İlçe Başkanlığı, İstanbul Şube Sekreterliği, Marmara Bölge Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Başkanlığı; Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığı, Memur-Sen Genel Başkanı sıfatıyla; Ekonomik ve Sosyal Konsey, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi, Anayasa Platformu ve Akil İnsanlar Heyeti Üyeliği görevlerinde bulundu.



TBMM İdare Amiri olarak görev yapmaktadır.



Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Gündoğdu, evlidir.