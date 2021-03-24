AK Parti MKYK listesi'nde yer alan Büşra Paker kimdir?

Bugün gerçekleşen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde, partinin yeni MKYK üyeleri açıklandı. AK Parti yönetiminde yer alacak 75 isimden biri de Büşra Peker oldu.

Peki, Büşra Peker kimdir?

BÜŞRA PAKER KİMDİR?



1982 yılında İstanbul'da doğdu. 1999 yılında Asfa Koleji’nin ardından, 2004’te Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden “Kalite Yönetimi” konulu teziyle mezun oldu. Ardından Bilgi Üniversitesi’nde “How Brand Knowledge Influences Consumers’ Purchase Intention” teziyle MBA programını tamamladı.



2005-2014 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Mali ve İdari İşler Birim Başkanlığı ve Ar-ge Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu.

5 Aralık 2015’te Ak Parti Kadın Kolları 4. Olağan Kongresinde yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. 3 yıl boyunca Ar-Ge Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görevi sırasında; Kadın Kolları teşkilatlarının, il başkanlarının, yönetimlerinin bölgesel ve genel profil analizlerini raporladı, Kadın Kolları Ar-Ge Bülteninin editörlüğünü yaptı. 16 Nisan 2017 halk oylaması saha çalışması istatistiki günlük raporlarını hazırladı, Kadın Kolları kurumsal kimliğinin desteklenmesi ve çalışmaların sistematik takibi için bilişim altyapısı kurulması çalışmalarını başlattı.



Ak Parti 6. Olağan Büyük Kongre’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.



Birçok sivil toplum kuruluşunda ve hemşeri derneklerinde aktif çalışmalarda bulunan Paker, ileri düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk annesidir.