AK Parti MKYK listesi'nde yer alan Tuğba Vural Çokal kimdir?

AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde, partinin yeni MKYK üyeleri açıklandı.

AK Parti'nin MKYK listesinde, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan iki milletvekili Tamer Akkal ve Tuba Vural Çokal da var.

Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal İYİ Parti'den istifa ederek 11 Mart 2020 tarihinde AK Parti'ye geçmişti.

TUĞBA VURAL ÇOKAL KİMDİR?

Tuba Vural Çokal, İlk ve ortaokulu Çağlayan İlköğretim Okulu’nda lise eğitimini ise İstanbul Özel Ata kolejinde tamamladı. 1996 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Göz Hastalıkları Uzmanlığı İhtisasını 2003 yılında, Fizyoloji doktorasını 2004 yılında tamamladı.



Tuba Vural Çokal, 2003 yılında Amerika Baylor (Methodist) University’de glokom üzerine gözlemci olarak görev aldı. 2010-2011 yılları arasında Hindistan'da Chennai'de Agarval Hastanesinde Katarakt Cerrahisi üzerine eğitim aldı



Sırasıyla İstanbul’da Alman Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı, Şişli Göznurunu Koruma Vakfı Göz Hastanesinde Başhekim olarak çalışan Tuba Vural Çokal, Daha sonra Antalya’ya dönerek Özel Side Anadolu Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladı. Emekli Noter Altunay ve emekli Hazine Avukatı Günay Vural’ın kızı olan Tuba Vural Çokal, Meslektaşı olan bir hekimle evli ve iki erkek çocuk annesi.