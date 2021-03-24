AK Parti MKYK listesi'nde yer alan Ayşe Böhürler kimdir?

AK Parti 7. Olağan Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'ndan gerçekleşti. Kongre'de yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alan isimler açıklandı. 75 kişilik yeni MKYK üyelerinin arasında Ayşe Böhürler'de bulunuyor.

AYŞE BÖHÜRLER KİMDİR?

1963 Ürgüp doğumlu olan Ayşe Böhürler, orta öğrenimini Erenköy Kız Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu mezunu olan Böhürler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve girişimlerinde aktif roller aldı.

Yazı ve araştırmaları çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı. 1992-1995 tarihleri arasında İzlenim dergisinde, daha sonra da Aksiyon dergisinde 'Aile ve Eğitim' bölümü editörlüğü görevini yürüttü. Kadın, çocuk, eğitim, belgesel ve tartışma programlarının yapım-yönetiminde yer aldı. Hazırladığı ve sunduğu programlar pek çok ödül aldı. Halen Kanal 7'de Eğitim Kültür programları yönetmeni olarak görev yaptı.



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