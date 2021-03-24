AK Parti MKYK listesi'nde yer alan Mücahit Birinci kimdir?

AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından yeni MKYK üyeleri açıklandı.



Yeni MKYK 75 üyeden oluşuyor ve 19 kadın üye bulunuyor.

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?



Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu olan Avukat, Mücahit Birinci AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni MKYK üyesi olarak seçildi.

Mücahit Birinci 1974’te Rize’de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu’nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimini Akasya Koleji’nde tamamladı. 1998’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır.

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Mücahit Birinci, Yavuz Bahadıroğlu'nun oğludur.

