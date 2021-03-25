AK Parti MKYK listesi'nde yer alan Mustafa Şen kimdir?

AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu. Yeni dönemde MKYK üye sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Peki üyeler arasında yer alan Mustafa Şen kimdir?

25.03.2021 - 12:33

AK Parti MKYK listesi'nde yer alan Mustafa Şen kimdir?

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AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından yeni MKYK üyeleri açıklandı.

AK Parti yönetiminde yer alacak 75 isimden biri de Mustafa Şen oldu. Peki, Mustafa Şen kimdir?

MUSTAFA ŞEN KİMDİR

1966 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon Fatih Lisesi'ni bitirdi.Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okurken Tarih Bölümü'ne geçiş yapıp 1995'tde mezun oldu.

Ardından Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayı olmuş ancak aday olarak gösterilmemiştir.

Pek çok sivil toplum kuruluşunda görev alan Mustafa Şen'in, 7 kitabı bulunmaktadır. 24 Mart tarihinde AK Parti MKYK üyesi seçilen Şen, halihazırda Cihannüma Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir. Mustafa Şen, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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