AK Parti MKYK listesinde yer alan Orhan Miroğlu kimdir?

AK Parti 7. Olağan Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'ndan gerçekleşti. Kongre'de yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alan isimler açıklandı. 75 kişilik yeni MKYK üyelerinin arasında Orhan Miroğlu da bulunuyor.

ORHAN MİROĞLU KİMDİR?

Orhan Miroğlu, 11 Mart 1952'de Mardin Gelinkaya'da doğdu. Miroğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.



Tarih ve toplumsal hafıza üzerine yazılmış 10 kitabı olan Miroğlu, halen bir gazetede köşe yazılarına devam ediyor. Birçok STK'dan, insan hakları ve temel özgürlükler konusundaki katkılarından dolayı ödül aldı. Uluslararası Af Örgütü Üyesidir.



Çok iyi düzeyde Arapça ve Kürtçe, orta düzeyde İngilizce bilen Miroğlu, evli ve 2 çocuk babası.

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