AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklama: Zor günlerinde kardeş İran milletinin yanındayız

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından taziye dileklerini yineleyip "Zor günlerinde kardeş İran milletinin yanındayız." dedi.

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklama: Zor günlerinde kardeş İran milletinin yanındayız

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

AK Parti’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplandı. AK Parti Genel Merkezi’ndeki toplantı saat 14.30'da başladı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı başkanlık etti.

MKYK toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ekonomi ve eğitim başlıklarında birer sunum gerçekleştirdiği öğrenildi.

Toplantı sonraı Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Kampta Meclis, parti teşkilat çalışmaları değerlendirilir ekonomi dış politika kapsamında sunum yapılır. Kamp için hazırlıklarımızı sürdüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış poitikada Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun bir mesaisi olacak. Başta Gazze meselesi ve orada uygulanan soykırıma karşı ortaya koyduğumuz tutum çerçevesinde. İç politikada da gelişmeler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. MKYK üyelerine önümüzdeki 4 yıllık dönemi değerlendirirken birlik beraberliğin konusunda açıklamalar yaptılar.

Cumhur İttifakı içerisinde birlik ve beraberliğin korunmasıdır. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'NİN ÖLÜMÜ

Taziyelerimizi sunuyoruz. Zor günlerinde kardeş İran milletinin yanındayız. Bugün de Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız cenaze törenine katılacaklar. Akıncı İHA gönderilmiştir. AKINCI İHA'nın çok kısa bir zaman içerisinde zorlu hava koşullarında merhumların yerini tespit etmesi 'nin bu konudaki imkan ve kabiliyetlerinin nasıl geliştiğinin göstermesi bakımından fevkalade önemlidir.

NETANYAHU'YA TUTUKLAMA TALEBİ

UCM Başsavcısı'nın Netahyahu'nun tutuklanması için tutuklama talebi talebinde bulunması çok önemlidir. Umarız ki bu talebe uygun bir karşılık verilir bu kişilerin tutuklanması talebi çıkar.

3 ÜLKENİN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI

İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin'i tanıma kararı memnuniyet vericidir. 3 ülke de tarihin doğru tarafındadır. AB'nin tümü Filistin'i tanımalı. ABD'den duymamız gerekenleri duyuyoruz.

BAŞIBOŞ KÖPEK DÜZENLEMESİ

Taslak halinde henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki ya da sonraki hafta Meclis'e gelecek.

SEFERBERLİK HALİ DÜZENLEMESİ

Tüzük kaldırılıp yönetmenliiğe çevrilince oldu. Bu da olağan bir gündem. Seferberlik tüzüğü 1990 yılında hayata geçmişti. Bizim 2011 yılından itibaren değişen savaş koşulları ve teknolojileri etrafında bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada stratekjik olan şudur. Savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi esastır.

TÜRKİYE HABERLERİ

EGM polis tayin sonuçları: Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

EGM polis tayin sonuçları: Polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA HABERİ | Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu

SON DAKİKA HABERİ | Ata Emre Akman'ın katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu

Tünel inşaatında iskele çöktü

Tünel inşaatında iskele çöktü

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta buluşacak

Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları ile kampta buluşacak

Traktörden düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörden düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...