AK Parti MKYK toplandı | Ömer Çelik: Bahçeli'nin adaylık çağrısı kıymetli

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısına dair açıklama yaptı.

Yeni anayasa tartışmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda Ömer Çelik'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Devlet Bahçeli'den "Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur" açıklaması gelmişti.

Bahçeli'nin açıklamasının çok kıymetli olduğunu söyleyen Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu siyasi birikim ve liderlik kapasitesi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazinedir. Dolayısıyla devam etmesini arzu ederiz." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Terörsüz Türkiye konusunda silah bırakmanın sahada somut olarak görülmesi gerektiğini belirten Çelik, "MİT ve TSK sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyor. Her aşama kontrol edilecek." dedi.



Ömer Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle;



"Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki dönemde gelinen aşamada olması gereken terör örgütünün butün uzantılarıyla silah bırakmasıdır. Bu fesih ve silah bırakmayla ilgili açıklamanın somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi gerekiyor. Irak hükümetiyle anlaşmalar çerçevesinde diyaloglar sürdürülüyor. MİT ve TSK sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyor. Her aşama kontrol dilecek. Suriye'de de terör yapılanmasının sona ermesi gerekiyor.



Türkiye yüzyılında, geleceğinde bir terör gündemi olmasını istemiyoruz. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen unsurların terör örgütlerini kullanması bölgede de büyük istikrarsızlıklar ortaya çıkarmaktadır. 'Terörsüz Bölge', 'Terörsüz Ortadoğu' sürecine ilham kaynağı olabilecektir. Silah bırakma sahada somut olarak görülmesi gereken bir meseledir."



"BAHÇELİ'NİN ADAYLIK ÇAĞRISI KIYMETLİ"



"Anayasa konusunda biri sayın cumhurbaşkanımızın yeniden aday olup olmaması bir diğeri parlamenter sistem ön şartı oluyor. Türkiye'nin parlamenter sistem döneminde yaşadığı krizler biliniyor. Milletimizin iradesiyle cumhurbaşkanlığı sistemi hayata geçti. Parlamenter sistem varken onun karşısında vesayetin yanında yer alıyorlardı.



Sayın cumhurbaşkanımız kendisinin adaylığı ile ilgili tartışmaların bu meselenin bir parçası olmadığını belirtiyor. Sayın Bahçeli'nin açıklaması son derece değerli. Biz cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak tabiki isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sahip olduğu siyasi birikim ve liderlik kapasitesi devlet millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazinedir. Dolayısıyla devam etmesini arzu ederiz."



BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÖNERİSİ



Sayın Bahçeli'nin bu süreçteki yönlendirmeleri son derece önemli. bu kadar büyük bir meselede Meclis'in yapacağı katkı son derece kritiktir.

"Suriye'deki gelişmeleri son derece yakından takip ediyoruz. Suriye'deki yaptırımların kalkması yönünde çok ileri noktalara gelindi. Şara'nın ziyareti son derece önemli bir ziyaretti. Suriye'ye siyasi bir biçim çizmek değil Suriye halkının yanında olmak. Suriye'de özlelikle hem toplumsal hayatta bütün dini grupların güvence altında olması, kadın haklarının güvence altında olması, etnik mezhepsek gruplar arasında fitne tohumları ekilmesine karşı dikkatli olunmalı. Cumhurbaşkanı Şara ve ekibi şimdiye kadar toplumsal kesimlerle çok iyi bir süreç yürüttüler.



"İSRAİL BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR"



Şu an istikrarsızlaştırıcı tek unsur İsrail'in saldırıları. İsrail'in saldırganlığı Suriye'yi ve bölge barışını tehdit eden birinci etken. Katliamcı politikayı Suriye'ye de genişletme çabasından başka bir şey değil.



Şimdiye kadar olduğu gibi DEAŞ'ı bahane ederek, terör örgütlerini terör örgütlerine karşı kullanma gibi yanlışlıkların önüne geçilmesi gerekir.



İsrail'in katliamı devam ediyor. Artık herkesin net gördüğü Netanyahu ve ekibinin uluslararası hukuk önünde yargılanmaktan kaçmak için on binlerce insanı katliama gönderdiği bir soykırım. İngiltere'nin ticaret anlaşması müzakerelerini askıya alması son derece önemli, Avrupa ve dünyadan seslerin bu kadar yükselmesi yerindedir ama somut adımlar atılması gerekiyor.