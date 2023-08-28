AK Parti MKYK toplanıyor (Gündemde neler var?)

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) bugün saat 14.00’te AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.



Bugünkü toplantı 7 Ekim günü yapılacak AK Parti olağanüstü kongresi öncesindeki son toplantı olacak.

CUMHURBAŞKANI TEŞEKKÜR EDECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda MKYK üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkür edecek.

7 Ekim’deki kongrede MKYK üyelerinin birkaçı dışında, büyük bölümünün değişmesi bekleniyor.

ANA GÜNDEM MADDESİ KONGRE



Bugünkü toplantının ana gündem maddesi, 7 Ekim’deki kongre olacak. Kongre sürecinin değerlendirilmesiyle birlikte, alınması gereken bazı kararlar bulunuyor. O kararların bugünkü toplantıda oylanması bekleniyor.



YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI



Toplantıda, AK Parti Yerel Yönetim Başkanlığı’nın yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak sunum yapması da bekleniyor.



Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlığında, Seçim Strateji Komisyonu çalışmalarına başladı.

Belediye başkan aday adaylarının belirlenmesi için kriterler hazırlanıyor. Her şehir için, o ilin özelliklerini ve ihtiyaçlarını ortaya koyan ayrı bir beyanneme hazırlanması söz konusu.



AK Parti'de, kongrenin ardından yerel seçim çalışmalarına başlanması, Kasım ayında da başvuruların alınması bekleniyor.