AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediyesi için adaylarının Aydın Ayaydın olduğunu açıkladı. Rekabet Kurumu Başkanı olarak görev alan Aydın Ayayadın, bir dönem ANAP'tan ve CHP'den milletvekili olarak TBMM'de yer almıştı. İşte, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın hakkında bilgiler...



PROF. DR. AYDIN AYAYDIN KİMDİR?



1951, Mardin Derik doğumlu olan Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. 1977 yılında Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi’nde iktisat asistanı, 1978 İTİA İşletme Yüksek Okulu ve İTİA Ekonomi Fakültesinde asistan olarak görev yapmıştır.



Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1983 yılında ekonomi yüksek lisansı ve 1985 yılında ekonomi doktoru olmuştur.



Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve 1993 yılında ekonometri profesörü ünvanlarını almıştır.



1997-1999 yılları arasında Rekabet Kurumu Başkanlığı görevinde bulundu.



1999 yılında ANAP'tan, 2011 yılında ise CHP'den İstanbul milletvekili seçildi.