AK Parti Muğla İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı: 1 gözaltı

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, gazetecilere, Muğla'nın yıllardan bu yana demokrasiyi özümseyen, farklı fikirlere saygı duyan bir kent olduğunu belirtti.



Olayı demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdiklerini ve yapanı kınadıklarını dile getiren Akça, parti olarak şikayetçi olduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

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