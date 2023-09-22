AK Parti Muğla İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı: 1 gözaltı

AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na taşlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

AK Parti Muğla İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı: 1 gözaltı

'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi'ndeki AK Parti Muğla İl Başkanlığı binasına 22.00 sıralarında gelen bir kişi, elindeki taşı binanın girişinde bulunan cama attı. Şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu şüpheliyi gözaltına aldı.

AK Parti Muğla İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı: 1 gözaltı - 1

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, gazetecilere, Muğla'nın yıllardan bu yana demokrasiyi özümseyen, farklı fikirlere saygı duyan bir kent olduğunu belirtti.

Olayı demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdiklerini ve yapanı kınadıklarını dile getiren Akça, parti olarak şikayetçi olduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...