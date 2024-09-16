AK Parti MYK başladı | Çelik: Sivil anayasaya ihtiyacı var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken Parti Sözcüsü Ömer Çelik, anayasa mesajı verip "Sivil anayasanın yapılması gelecek nesillere bir borçtur." dedi.

AK Parti MYK başladı | Çelik: Sivil anayasaya ihtiyacı var
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Son dakika haberi! AK Parti MYK, toplantısı saat 16.15'de başladı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sürerken açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

12 EYLÜL DARBESİ

Geçtiğimiz günlerde 'ye büyük acılat yaşatmış olan 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü. Bütün darbeler aslında huzuru sağlamak için ortaya çıkarlar. Darbelerden bir gün önce varolan huzursuzluk aynı güçler iş başındayken nasıl giderilememiştir. Bu darbelerin huzuru sağlamakla ilgili değil belli bir siyasi projeyi ulaşmak üzere planladığı çok açıktır.

12 Eylül darbesinin en büyük zararlarından birisi anayasa ile ortaya çıkan, sivil siyasetin üstünlüğünü gasp eden sonuçlarıdır. Darbe anayasasından Türkiye'nin kurtulması gerekir. Bunun için de sivil anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır.

Türkiye'yi hala bu darbe sürecini taşıyan anayasadan kurtarmak gerektiği açıktır. Sivil anayasanın yapılması gelecek nesillere bir borçtur.

Demokrasinin en büyük taşıyıcısı AK Parti'dir.

AYŞENUR EZGİ EYGİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Ayşenur Ezgi Eygi'yi dualarla uğurladık. Allah rahmet eylesin. İsrail güçleri bu kardeşimizi doğrudan hedef alarak öldürmüştür. Hepsinin cinayetten yargılanması gerekir. Bazı basın kuruluşları Ayşenur kardeşimizden bahsederken militan diyorlar. Bunlar barışı smavunan herkese militan derler.

İsrail güçleri doğrudan hedef alarak öldürdü.

YUNAN BAKAN DENDİAS'IN AÇIKLAMALARI

Yunanistan'daki gelişmeleri her zaman yakından takip ederiz. Biz buradaki hak ve menfaatlerimizi masada korumak, müzakere yoluyla çözmek iradesindeyiz. İki komşu ülkeyiz. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla geldiğini ve gelmek istediğini biliyoruz.

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