AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti MYK toplandı
Fotoğraf: Arşiv

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AK Parti’de bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapılıyor.

Genel merkezde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı başkanlık ediyor.

Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 14.20’de başladı.

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