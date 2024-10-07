AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Fotoğraf: Arşiv
AK Parti’de bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yapılıyor.
Genel merkezde gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.
Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 14.20’de başladı.
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