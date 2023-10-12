AK Parti MYK toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni MYK'daki A takımıyla bir araya gelecek.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 13.50'de başladı.
Masada İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar var.
Öte yandan 31 Mart 2024'teki yerel seçim çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerin yapılacağı öğrenildi.
Erdoğan'ın ise TBMM'deki yasama faaliyetlerine ilişkin kurmaylarıyla değerlendirme yapması bekleniyor.
Toplantıdan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Recep Tayyip Erdoğan
- Akparti