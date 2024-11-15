AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Son dakika haberi! AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 14.40'da başladı. Toplantı 3 saat 10 dakika sürdü.



GÜNDEMDE HANGİ KONULAR VAR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine değerlendirmelerde bulunarak dün Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını paylaşacak.



Siyasette normalleşme tartışmaları, sivil anayasa çalışmaları ve ekonomi verilerinin ele alınması beklenilen MYK'da AK Parti'nin aralık ayında başlayacak olan il kongrelerinin hazırlıkları görüşülecek.



Toplantıda Meclis bütçe görüşmeleri devam ederken parti grubu çalışmaları ve meclis gündemi değerlendirilecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in saat 16.30'da açıklama yapması bekleniyor.



