AK Parti MYK toplandı | Çelik: Özel fanatizm dili kullanıp bölücüğe imza atıyor

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.14'te başladı.

Toplantıda; Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunum ve önerilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından da sunum yapılacağı öğrenildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de Meclis çalışmalarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Toplantı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in satırbaşları şöyle:

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI



MYK toplantımız devam ediyor. Gazze'deki saldırıyı takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız diploması trafiğini güçlü bir şekilde devam ettiriyor. Katliamlarla insani durum daha vahi boyuta ulaştı. Hem gıda yardımının kesilmesinden hem de katliam makinaları tarafından hedef alınmalarına kadar facia devam etmektedir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Bahçeli, istiharati sonrasında tekrar göreve başladı. Bahçeli'nin istirahati sürecinde "Terörsüz Türkiye" konusundaki hassasiyetini güçlü bir şekilde takip etti. Nitekim yaptığı açıklamalarla "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşılabilmesi için önemli değerlendirmeler uyarılar yaptı. Önümüzdeki dönemde bu dönemde bu sürecin başarıya ulaşması için bu aşamaları yakından göreceğiz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ÖZEL'İN BOYKOT ÇAĞRISI

Bütün açılardan bakıldığında uzun zamandır Özgür Özel'i büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmakta. Sosyal bölücülük dediğimiz zararlı faaliyete imza atmaktadır. Vatandaşımızda kabul görmemiştir.

CUNTA TARTIŞMASI

Açıklama seçilmiş iradeye saygısızlığın neticesidir.