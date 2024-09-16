AK Parti MYK toplantısı sona erdi | Çelik: Sivil anayasaya ihtiyacı var

AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK toplantısı sürerken açıklamalarda bulundu.



Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

12 EYLÜL DARBESİ



Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye büyük acılat yaşatmış olan 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü. Bütün darbeler aslında huzuru sağlamak için ortaya çıkarlar. Darbelerden bir gün önce varolan huzursuzluk aynı güçler iş başındayken nasıl giderilememiştir. Bu darbelerin huzuru sağlamakla ilgili değil belli bir siyasi projeyi ulaşmak üzere planladığı çok açıktır.



12 Eylül darbesinin en büyük zararlarından birisi anayasa ile ortaya çıkan, sivil siyasetin üstünlüğünü gasp eden sonuçlarıdır. Darbe anayasasından Türkiye'nin kurtulması gerekir. Bunun için de sivil anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı vardır.



Türkiye'yi hala bu darbe sürecini taşıyan anayasadan kurtarmak gerektiği açıktır. Sivil anayasanın yapılması gelecek nesillere bir borçtur.

Demokrasinin en büyük taşıyıcısı AK Parti'dir.

AYŞENUR EZGİ EYGİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Ayşenur Ezgi Eygi'yi dualarla uğurladık. Allah rahmet eylesin. İsrail güçleri bu kardeşimizi doğrudan hedef alarak öldürmüştür. Hepsinin cinayetten yargılanması gerekir. Bazı basın kuruluşları Ayşenur kardeşimizden bahsederken militan diyorlar. Bunlar barışı smavunan herkese militan derler.

İsrail güçleri doğrudan hedef alarak öldürdü.

YUNAN BAKAN DENDİAS'IN AÇIKLAMALARI



Yunanistan'daki gelişmeleri her zaman yakından takip ederiz. Biz buradaki hak ve menfaatlerimizi masada korumak, müzakere yoluyla çözmek iradesindeyiz. İki komşu ülkeyiz. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak amacıyla geldiğini ve gelmek istediğini biliyoruz.

"ÖZGÜR BEY İKİ HATA YAPTI"



Burası bir cenaze. Özgür bey keşke bu konuşmayı şehidin babasının yanında yapmasaydı. Kuşkusuz herkesin mesajı Ayşenur'un şehadetini selamlamaktı. Özgür bey iki hata yaptı biri Ayşenur'un fedakarlığını bir ideolojiye indirgedi. Bu doğru bir şey değil. Gazze bir insanlık meselesidir. İkincisi cenazeler siyasi partilerin nutuk atacağı yer değil. Devleti temsil eden makam duygu ve düşünceleri paylaşıyor. Oradaki en üst makam Meclis Başkanlığı makamıdır. Herhangi bir siyasi indirgeme yapmadan Ayşenur'un, insani değerlerin safında konuşuyor. Zaten siyasi bir konuşma yapılmıyor. Devlet hayatının standartlarını Özgür Bey koymuyor.



ERKEN SEÇİM SORUSU



Özgür Bey, "Erken seçim talebimiz olmayacak" demişti. Seçimlerin üzerinden çok zaman geçmedi. Demek ki kendilerine ödünç verildiğini düşündüğü oyları hak etmediklerini ve bu sonucu alamadıklarının ifadesidir. Biz bize verilen muhafazakar, Kürt demokratlardan ödünç oylar olduğunu biliyoruz.



"Erken seçim istemeyeceğiz, hizmetlerimiz ile vatandaşın huzuruna çıkacağız" demişti. Bu gerçekleşmedi demek ki. Erken seçim yoktur. Erken seçim olunca CHP Genel Başkanı kim olacaktır, tüm tartışma bundan ibarettir.