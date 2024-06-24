AK Parti MYK yoğun gündemle toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme ve ekonomideki son durum gündemde olacak. AK Parti'nin 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla yapacağı kampın hazırlıkları da MYK'da ele alınacak.

AK Parti MYK yoğun gündemle toplandı

AK Parti'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında MYK toplantısı yapılıyor. AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 15.10'da başladı.

Toplantıda, başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeye son hali verilecek. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından Meclis'e sevk edilecek.

AK Parti MYK'nın gündemindeki bir diğer başlık ekonomi olacak. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

Meclis'e sunulması beklenen asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi uygulamasını içeren yeni vergi paketinin de gündemde olması bekleniyor.

31 Mart'taki yerel seçim sonuçları da, AK Parti MYK toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durum istişare edilecek. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşülecek.

AK PARTİ 2. KEZ KAMPA GİRİYOR

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alınacak. AK Parti'nin 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapılacak.

AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da yapılmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa Valiliği duyurdu! Bugünden itibaren yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği duyurdu! Bugünden itibaren yasaklandı

Polisten kaçan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı

Polisten kaçan araçtan 9 kaçak göçmen çıktı

Yol kenarına tuvaletini yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Yol kenarına tuvaletini yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

Kuduz köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Buket Özgünlü Boyacı'ya tahliye

Kuduz köpekleri Ankara'ya getirdiği iddiasıyla tutuklanan Buket Özgünlü Boyacı'ya tahliye

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını

Saadet Partisi kongreye gidiyor: Birol Aydın adaylığını açıkladı

Saadet Partisi kongreye gidiyor: Birol Aydın adaylığını açıkladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...