AK Parti olağanüstü kongresi ne zaman? Yerel seçim adayları ne zaman belli olacak?

AK Parti olağanüstü kongresi için tarih araştırmaları başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı. 2014, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan AK Parti olağanüstü kongresinin 4'üncüsü için tarihi duyuran Hamza Dağ, yerel seçimler için adayların ne zaman belli olacağını da açıkladı. İşte ayrıntılar.



AK PARTİ OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ NE ZAMAN?



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılacağını söyledi.





AK PARTİ YEREL SEÇİM ADAYLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



Yerel seçim hazırlıklarına da değinen Dağ, kasım ayından itibaren adayların belli olacağını açıkladı.