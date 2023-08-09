AK Parti olağanüstü kongresi ne zaman? Yerel seçim adayları ne zaman belli olacak?

AK Parti olağanüstü kongresinin ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ak Parti Genel Başkanlık seçiminin yapılacağı kongre tarihini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınında duyurdu. Peki, AK Parti olağanüstü kongresi ne zaman? Yerel seçim adayları ne zaman belli olacak?

AK Parti olağanüstü kongresi ne zaman? Yerel seçim adayları ne zaman belli olacak?

AK Parti olağanüstü kongresi için tarih araştırmaları başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı. 2014, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan AK Parti olağanüstü kongresinin 4'üncüsü için tarihi duyuran Hamza Dağ, yerel seçimler için adayların ne zaman belli olacağını da açıkladı. İşte ayrıntılar.

AK PARTİ OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ NE ZAMAN?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılacağını söyledi.

AK Parti olağanüstü kongresi ne zaman? Yerel seçim adayları ne zaman belli olacak? - 1


AK PARTİ YEREL SEÇİM ADAYLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yerel seçim hazırlıklarına da değinen Dağ, kasım ayından itibaren adayların belli olacağını açıkladı.

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