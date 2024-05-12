AK Parti Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail Dışişleri Bakanına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımlarına tepki gösterdi.

AK Parti Parti Sözcüsü Çelik'ten, İsrail Dışişleri Bakanına tepki

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Katz'ın, soykırım örgütünün sözcüsü olduğunu belirterek, "O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun başında olduğu suç şebekesinin, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyon olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin, iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır. Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk kadın sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Netanyahu ve şebekesi, insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak!"

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