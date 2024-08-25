AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Gökdemir, yorgun mermiyle yaralandı

Karasu'da yorgun merminin isabet ettiği AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Gökdemir yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökdemir'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Gökdemir, yorgun mermiyle yaralandı

Yuvalıdere Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde oturan Gökdemir'in (60) ensesine yorgun mermi isabet etti. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

"ARTIK ŞU İŞE BİR SON VERİLİM"

AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Karasu Yuvalıdere'de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Yusuf Gökdemir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf abimizin hayati tehlikesinin olmadığının bilgisini aldım. Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım. Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim."

AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Gökdemir, yorgun mermiyle yaralandı - 1

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