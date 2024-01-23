AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun kimdir?

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı belli oldu. İşte, AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun hakkında bilgiler...



HÜSEYİN COŞKUN KİMDİR?



Memleketi Sivas Koyulhisar olan Coşkun, 1978'de Sarıyer'de doğdu.



Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde alan Coşkun, 2003'te AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete atıldı. Coşkun, 2009-2011 ve 2011-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.



2009'dan bu yana AK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak hizmet veren Coşkun, evli ve 3 çocuk babası.



