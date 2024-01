AK Parti seçim beyannamesi açıklanıyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.



Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Bir ülkede halk ister hükümet ister şehir düzeyinde olsun kendini yönetecek kadroları belirleyemiyorsa, orada demokrasiden bahsedilemez. Geçmişte açık oy gizli tasnif şeklinde seçimler yapılmıştır. Bu milli iradenin tecellisi olarak görülmemiştir.

Çok partili hayata geçildikten sonra ilk defa 1950 yılında yapılan mahalli idareler seçimleri bugüne kadar 14 defa tekrarlanmıştır. 15'inci seçimi 31 Mart'ta demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştireceğiz. Demokrasiyi askıya alma gayretlerine rağmen milletimiz milli irade bayrağını yeniden yükseltmiştir.

Vesayetin baskılarına, terör örgütlerinin saldırılarına, emperyalistlerin oyunlarına rağmen milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk. Bu mücadelenin son örneğini son seçimlerde verdik. 31 Mart'ta bir kez daha bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Mesele en çok belediye başkanlığını kazanmak değil. 31 Mart'ta elde edeceğimiz netice bizi ülkemizi yükseltme konusunda güç verecektir.

"KİMSENİN ELİNE MALZEME VERMEYECEĞİZ"

Biz ülkeye hizmet yolculuğumuza 30 yıl önce belediyelerde başladık. Önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra vatanın her karışını hizmetle ve yatırımla buluşturduk. 2023 hedeflerimizle ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkenin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza büyük, güçlü ve itibarlı ülke bırakma hedeflerimize çelme takılmaması içn kimsenin eline malzeme vermemeliyiz.

"ASIL HEDEF TÜRKİYE"

Türkiye'nin tökezlemesini, eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruh var. Oklar bize çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye'dir. Bu sinsi niyetleri boşa çıkarmış olacağız. Sözümüzü muhaliflere yarıştığımız partilere değil doğrudan milletimize söylüyoruz. Türkiye'yi ayakta tutan temel değerleri bireysel hırslarıyla baltalamak isteyenlere izin vermiyoruz.

"GELMEYENE GİDECEĞİZ"

31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz. Küskünü barıştıracağız. Sevmeyeni seveceğiz. Her eve, her işyerine gireceğiz. Kararsızları ikna edeceğiz. Gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Herkese teker teker dokunacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü de sandığı sahiplenmenizi istiyorum. Şehirlerimizi algı belediyeciliğinden kurtarıp gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

SEÇİM BEYANNAMESİNİN BAŞLIĞI

31 Mart seçimlerine Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırlıyız, kararlıyız diyerek gidiyoruz. Bunun için seçim beyannamemizin başlığını "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" olarak belirledik. Seçim kampanyamızın merkezine gerçek belediyecilik sözünü yerleştirdik. Amacımız insanlarımızı hizmetsizlik girdabından kurtarmaktır.

"ENGELLENDİK EDEBİYATI YAPANLARA BAKMAYIN"

Halka hizmet getirememenin hiçbir bahanesi olamaz. Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yapmalarına. Bu engellendik diyenler AK Parti belediyelerinin aldığı paralardan çok daha fazlasını aldılar. Diğer belediyelere ne veriliyorsa bunlar için de aynısı geçerlidir. Her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır.

"İBB'NİN 3 MİLYAR DOLAR BORCU VAR"

İBB'yi aldığım zaman borcumuz 2,8 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolarla devrettim. Şimdi 3 milyar dolar İBB'nin borcu var. Bunların tek derdi kendi beceriksizliklerini örtmek. Biz hükümet çalışmalarını yürütürken kimsenin siyasi görüşüne bakmıyoruz.

31 Mart'ta gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek. İnsanlarımız gerçek belediyeciliğin üretkenliği ile buluşacaktır. Seçimden seçime insanımızın kapısına giden bir kadro olmadık, olmayacağız. Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Herhangi bir sebeple gereğini ifa edemediğimiz vaatlerimizin hesabını da açık yüreklilikle verdik.

Seçim beyannamemizin üzerine inşa edilen vizyonumuz birikimize ve ülkemizin ulaştığı güç seviyesinin mahsülüdür. Vizyonumuzun bazı temel ilkelerini hatırlatmak istiyorum. Demokrasi ve kalkınmanın yerelden başladığına inanıyoruz. İnsan öncelikli hizmet anlayışını tahkim ettik. Şehirlerin sorunlarını çözüme kavuştururken bunu sadece bir başlangıç olarak gördük. Alt ve üst yapı projelerini şehirlere kazandırırken geleceğin ihtiyaçlarını dikkate aldık. Şehirlerin tarihi mirasını muhafaza ederek geleneği geleceğe taşımaya önem verdik.

GERÇEK BELEDİYECİLİK İÇİN 13 BAŞLIK

Yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimiz şunlar olacak:

Afetlere dayanıklı sağlam yerleşim yerleri kuracağız. Şehirlerimizi iklim değişikliğine uygun hale getireceğiz. Dijital teknolojilere uygun alt yapılar gerçekleştireceğiz. Yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Tüm toplumsal kesimlere karşı sosyal belediyecilik hizmetlerini gerçekleştireceğiz. Kültüre sahip çıkan projeler üreteceğiz. Doğal hayata karşı hassas, sıfır atık modelini uygulayan belediye yönetimlerinin yanında olacağız. Evlatlarımıza çevresi temiz şehirler bırakacağız. Mimarisi estetik, tarihi varlıkları korunmuş şehirler oluşturacağız. İnsanların doğup büyüdüğü yerlerde kalmalarını teşvik edeceğiz. Sorumlu belediye yönetimi anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz. Vizyonumuzun özünü oluşturan gerçek belediyecilik sözümüzü 13 temel başlık üzerine bina ediyoruz; üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik, vatansever belediyecilik."

Gerçek belediyecilik üretken, dinamik, çağdaş ve akılcı projelerle günlük hayatı kolaylaştıracak. Adil, şeffaf sorumlu anlayışla güven verecek. Erişilebilir olacak, gereken iletişim ağlarını kuracaktır. Vizyonerlikle geleceği öngörülebilir hale getirecektir. Sürdürülebilir projelerle sorumluluklarını bilerek hareket edecektir. Kalkınmacı uygulamalarıyla şehrin potansiyelini harekete geçirecektir. Değerlerini bilen, tanıyan, yaşayan ve yeni nesillere aktaran insanlardan oluşan haliyle geleceğine güvenle bakacaktır.

Bu hedeflerle adeta tuğla tuğla Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa edeceğiz. AK Parti genel ve yerel her seçimde açıkladığı büyük projelerle bilinen bir partidir. Artık seçim projelerimize büyük projeleri yerleştirmiyoruz. Türkiye'nin her projesi zaten büyüktür. Asırlık altyapı ihmallerini önemli ölçüde tamamlayan Türkiye, dünyanın yeni yönetim ve ekonomi düzenine hazırlamaktadır. Çünkü biz ülkemizin sadece bugününü kurtarmakla değil, geleceğini inşa etmekle mesul olduğunu biliyoruz."