AK Parti’de adaylarının açıklanmasının ardından gözler seçim beyannamesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın açıklayacağı beyannamede, “gerçek belediyecilik” vurgusu yapılacak.

Beyannamenin açıklanacağı toplantı AK Parti Genel Merkezi’nin yeni ek binasında gerçekleşecek.

AK Parti’nin beyannamesi, “Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik” temasıyla hazırlandı. 8 başlıktan oluşan beyanname, 200 sayfadan oluşuyor.

Beyannamede, partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor, dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. AK Parti’nin seçim beyannamesinde afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak.

HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİYLE İLGİLİ VAATLER SIRALANDI



“Sosyal belediyecilik” ve “kültür üreten şehirler” gibi bölümlerin de yer aldığı beyannamede, hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri öne çıkıyor.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI DA BEYANNAMEDE



Beyannamede, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeye de yer verilecek. Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar detaylı bir şekilde anlatılacak.



MAHALLE KREŞLERİYLE ANNELERİN TALEPLERİ KARŞILANACAK



AK Parti’nin seçim beyannamesindeki bir diğer önemli başlık da mahalle kreşleri... Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin taleplerinin karşılanacağı ifade edilecek.