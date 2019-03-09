Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki AK Parti seçim irtibat bürosuna taşlı saldırı yapıldı. Parti bayraklarının bağlandığı kaldırım taşlarını seçim irtibat bürosunun yanındaki deponun camına ve bina önünde bulunan park halindeki üç araca fırlatan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Deponun ve araçların camları kırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kısa sürede yakalanan zanlı, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AK Parti seçim bürosuna taşlı saldırı
Anadolu AjansıTürkiye
AK Parti'nin Ankara Altındağ'daki Battalgazi Seçim İrtibat Bürosu'na taşlı saldırı düzenlendi. Zanlı yakalanarak emniyete götürüldü.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki AK Parti seçim irtibat bürosuna taşlı saldırı yapıldı. Parti bayraklarının bağlandığı kaldırım taşlarını seçim irtibat bürosunun yanındaki deponun camına ve bina önünde bulunan park halindeki üç araca fırlatan saldırgan, olay yerinden kaçtı. Deponun ve araçların camları kırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.