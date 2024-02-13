AK Parti seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 23’e yükseldi

AK Parti’nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, bu sabah yeni gözaltılar gerçekleştirdi. Böylece saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi.

AK Parti seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 23’e yükseldi

’da AK Parti’nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki seçim programı sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, yeni gelişmeler var.

Geçen cumartesi günü yaşanan silahlı saldırıda, Yeniay’ın bir dernekte seçim çalışması yürüttüğü sırada saldırganlar tarafından aynı sokağın başından araç camlarından ateş açılmıştı.

AK Parti seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 23’e yükseldi - 1

Bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet güçleri saldırıya ilişkin 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...