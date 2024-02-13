AK Parti seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 23’e yükseldi

İstanbul’da AK Parti’nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki seçim programı sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, yeni gelişmeler var.
Geçen cumartesi günü yaşanan silahlı saldırıda, Yeniay’ın bir dernekte seçim çalışması yürüttüğü sırada saldırganlar tarafından aynı sokağın başından araç camlarından ateş açılmıştı.
Bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 23'E YÜKSELDİ
Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet güçleri saldırıya ilişkin 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi.