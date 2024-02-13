AK Parti seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 23’e yükseldi

Bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı.



GÖZALTI SAYISI 23'E YÜKSELDİ



Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet güçleri saldırıya ilişkin 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi.

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