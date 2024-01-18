AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kimdir?

Yerel seçimlerde Ak Parti'yi Sivas'ta temsil edecek olan Hilmi Bilgin, uzun yıllardır politikanın içinde olan bir isim. İşte, AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'in biyografisi...



HİLMİ BİLGİN KİMDİR?



1972 yılında Sivas'ta Doğdu. Orta ve lise öğrenimi Sivas’ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Sivas’ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yaptıktan sonra bu görevimden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu’nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı yaptı.



AK Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu.



2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.



24-25-26. dönem AK Parti Sivas milletvekilliği yaptı, Milletvekilliği süresince TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon üyesi olarak çalıştı.



Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandıktan daha sonra 2019 yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığına seçildi.