AK Parti Sözcüsü: Bildiğimiz hayatta köklü değişiklikler oldu

ntv.com.tr 21.04.2020 - 18:12 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 18:26
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ankara’da açıklama yapıyor.
Çelik'in açıklamalarından satır başları;
2. Dünya Savaşı sonrası en büyük kriz ile karşı karşıyayız.
Bildiğimiz hayatta köklü değişiklikler oldu. Tarih boyunca salgınlar hep ülkelerin ilişkilerini etkiledi.
Çok uzun zamandır dünyanın öncelikli gündemi terördü. Ülkemiz bu salgına hazırlıklı yakalandı. Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir.
Efsanevi Avrupa dayanışmasının bu virüs karşısında maalesef darmadağın olduğu tablolar görüldü.
NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır.
Salgınla kapsamlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Gelişmiş ülkelerin sağlık politikaları insan odaklı değil.
Ülkemize dönmek isteyen vatanşlarımızı getireceğiz. Merkezi bir koordinasyonla bu işleri yürütmek gerekir.
Salgınla planlı bir mücadele olmalıdır. Salgınla mücadele için genelgelere uyulmalıdır.