AK Parti Sözcüsü Çelik, Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"Darbeciler tarafından idam edilen dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı şehadetlerinin 63. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Türkiye'de milli iradeyi gasbetmeye dönük olarak dış kaynaklı projeler olduğu net bir şekilde görülen tüm müdahaleleri lanetliyoruz."

