AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir"

Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı yaşanan krizin ardından iptal edildi. Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından birçok kesimden Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve sözlerinin yer aldığı destek mesajları geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir"
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için erteleme kararı

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için erteleme kararı

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı yaşanan krizin ardından iptal edildi. Birçok kesimden yaşanan gelişmeler sonrasında destek için Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal 'ün sözlerinin yer aldığı fotoğraflarla paylaşımlar yapıldı.

AK Parti sözcüsü de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Çelik paylaşımında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa ileri tarihe ertelendi: Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den ortak açıklama

Süper Kupa ileri tarihe ertelendi: Galatasaray, Fenerbahçe ve TFF'den ortak açıklama

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