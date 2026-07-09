AK Parti Sözcüsü Çelik, ayet yazılı pankartın kapatılmasına tepki gösterdi
09.07.2026 20:59
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde ayetin yer aldığı pankartın bazı öğrenciler tarafından kapatılmasına tepki gösterdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den ayetin yer aldığı pankartın bir grup öğrenci tarafından kapatılması ve buna alkışlarla destek verilmesine tepki gösterdi.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar."