AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP ile ittifak kurmayacağız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşen görüşmelere ilişkin konuştu.

"NE ONLAR BİZİ ELEŞTİRMEKTEN VAZGEÇECEK, NE DE BİR İTTİFAK KURACAĞIZ"

Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Çelik, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasının ardından CHP ile girilen diyalog hakkında şunları söyledi:

"Bunu her zaman arzuladık. Sayın Deniz Baykal zamanında da, diğer zamanlarda da. Yumruklarla konuşacağımıza, masanın etrafında meseleleri konuşalım. Bu, şu demek değil. Ne AK Parti, AK Parti olmaktan çıkacak; ne CHP, CHP olmaktan çıkacak. Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecek, ne de bir ittifak kuracağız. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı"

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir" sözlerine ilişkin de yorumlarda bulundu.

Çelik, "O, başka bir konu. Cumhurbaşkanımızla, Sayın Özel arasında bu görüşmeler olunca, dışarıdan yapılan yorumlar vardı. Sosyal medyada, şurada burada sanki bu ittifak bozuluyor da öbür ittifaka gidiliyor gibi. Öyle bir şey yok. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Bunun niteliklerinde ve ilkelerinde herhangi bir değişme söz konusu değil. CHP çıkıp, 'Ben şimdiye kadarki söylediklerimden vazgeçiyorum da Cumhur İttifakı'na katılıyorum' demiş de değil" dedi.