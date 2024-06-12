AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

Çelik açıklamasında, Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirtti.

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır."

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