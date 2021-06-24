AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız, yeni anayasa sürecine sahip çıkılmasını istedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı.

Basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerine ilişkin açıklama yaptı.



Erdoğan'ın milletvekilleri toplantısında, yeni anayasa sürecine sahip çıkılmasını istediğini belirten Çelik, ''Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin mutlak suretle sivil bir anayasaya sahip olması gerektiğinin ve gelecek nesillere bir miras olarak bırakılması noktasında değerlendirme yaptı'' dedi.