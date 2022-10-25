AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz en büyük kazanımlarımızdandır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir." sözlerinin ardından yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."