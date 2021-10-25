AK Parti Sözcüsü Çelik: Egemenlik hakları hassasiyetimiz tartışma konusu değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 ülkenin büyükelçiliğinin, ''Geri adım" niteliğindeki açıklamasını değerlendirdi.



Çelik, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesini hatırlattı.



O madde, bir diplomata, bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı şart koşuyor.



Çelik şu ifadelere yer verdi:



"Norm niteliği taşıyan ve büyükelçilerin misyonlarını yürütürken riayet etmesi gerekenleri ortaya koyan bu ilke her zaman temeldir. Diplomatik misyonların bu ilkeye riayet ederek çalışmalarını sürdürmesi ülkemizle ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirme bakımından her zaman olumlu karşılanacaktır. Milletimiz, misyonunun gerekliliklerine riayet eden ve milletlerimiz arasındaki bağları güçlendiren tüm diplomatik temsilciliklere en iyi şekilde ev sahipliği yapmaktadır."



Twitter'dan açıklamalarda bulunan Çelik, "Devletimizin egemenlik hakları konusundaki hassasiyetimiz tartışma konusu değildir" mesajını da paylaştı.



Ömer Çelik, "Milletimizin ve devletimizin ülkemizde görev yapan diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür. Kurallara riayet ederek ülkemizle kendi ülkeleri arasındaki bağları güçlendirmek için çalışan diplomatlar her zaman takdir edilmektedir. Aynı şekilde devletimizin egemenliği konusunda da çok yüksek bir hassasiyete sahibiz. Ülkemizin içişlerine ve egemenlik haklarına karışma anlamına gelen her beyanı en güçlü şekilde reddettik ve reddedeceğiz'' dedi.



Türkiye'nin yüksek bir diplomatik birikime sahip olduğunu da vurgulayan Çelik, "Ülkemizde görev yapan tüm diplomatlar için bu son derece değerli bir birikimdir" ifadesini kullandı.

HAMZA DAĞ: BAKALIM MUHALEFET NE YAPACAK?



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, Twitter hesabından büyükelçilerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde, 10 büyükelçi içişlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı. Türkiye'yi masada dizayn etmeye çalışan bu tür girişimler, bugün olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkacaktır.

Bakalım muhalefet etmeyi her milli meselede Türkiye'nin karşısında konumlanmak zanneden, devletin esaslı ve ilkeli duruşunu her fırsatta eleştiren muhalefet ne yapacak?"