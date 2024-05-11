AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin devletinin tanınması yönünde BMGK'ya baskı yapılmalı

Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunup "Ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir." dedi.



"Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu’nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesi, Ortadoğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koymaktadır." ifadelerini kullanan Çelik, şöyle devam etti:



"Dünya milletleri BM Genel Kurulu’nda İsrail'i mahkûm ederken, buna karşı çıkanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin karşısında konumlanarak siyasi tarihine kara leke olarak geçecek tarihi bir hata yapmıştır."



"BGMK'YA BASKI YAPMALIDIR"



Uluslararası toplumun İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sonlandırılması için daha somut ve ileri adımlar atması gerektiğine vurgu yapan Çelik, "Filistin Devletinin tanınması yönünde BMGK’ya baskı yapmalıdır. Cumhurbaşkanımızın en net şekilde vurguladığı gibi haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.